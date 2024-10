Mme Thiaba Camara Sy, PCA de CGF Bourse et de GGF actions : «Nous devons réussir la transition vers l’économie de production, vers l’industrialisation » Il s’agit pour cette 2e édition du forum, de mobiliser tout le secteur financier local, en vue de développer l’Afrique dans différents secteurs, notamment l’agriculture, l’élevage, l’énergie, les infrastructures.

Mme Sy a fait savoir le présent forum parlera également de transmission et de la possibilité de pérenniser « nos entreprises et nos ressources économiques », en assurant les conditions de leurs projections sur le temps. Elle a conclu en emboîtant le pas au Ministre en charge de l’agriculture, qui a dénoncé l’importation des denrées plutôt que d’en produire.



« (…) Nos défis sont importants, je pense que le premier en est, le ministre de l’Agriculture en a parlé ce matin, que nos économies sont beaucoup très extraverties. Nous importons l’essentiel de ce que nous consommons et nous ne pouvons pas continuer à avoir ce comportement de consommateurs.



Nous devons arriver à réussir la transition vers l’économie de production, vers l’industrialisation et ça, ce sont des choses qui se construisent, qui s’organisent entre toutes les parties prenantes concernées. »



