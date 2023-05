Mme Victorine A. Ndeye, Ministre de l’ESS: « La déclaration de Dakar résume les avancés notées depuis Séoul »

Clap de fin, ce samedi, du 6e forum mondial de l’économie social et solidaire GSEF Dakar 2023. Auparavant, les initiateurs ont se sont mis d’accord sur un document appelé : « déclaration de Dakar » dont la conclusion indique : « le nouveau modèle économique que nous voulons soutenir doit être construit à l'échelle mondiale, en incluant tous les peuples et leurs diversités et dans le respect de notre planète. Nous demandons ainsi avec force que dans les prochains forums, ces deux thèmes, l'intergénérationnalité et le genre, soient pris en compte comme des espaces centraux, prioritaires et transversaux pour chacun des thèmes et non comme un espace "pré-forum". Mettre la vie au centre, c'est revendiquer chacune des questions qui nous concernent toutes et tous ». Il faut dire que la déclaration de Dakar, selon le ministre, elle résume les avancés notées depuis Séoul. « Sa pertinence et son acuité sont d’autant plus réelles que toutes les économies traversent un moment de tension qui génère des incertitudes pour les citoyens quant à leur devenir.



En effet, l’humanité a fait face à la pandémie de Covid-19, qui a détruit des milliers d’emplois et déstructuré des secteurs entiers de l’économie mondiale, à la crise ukrainienne ainsi qu’aux crises cycliques et systémiques liées aux conséquences de la financiarisation et de l’interconnexion de l’économie. Les chocs économiques ont toujours des conséquences sociales fortes, notamment sur les personnes et les ménages les plus vulnérables. Et parfois les réponses classiques ne sont pas les plus adaptées face à la diversité des problématiques et des publics concernés », a confié Mme Victorine Ndèye.



Dans leur contribution dans la déclaration de Dakar, la jeunesse demande au gouvernement sénégalais d’accélérer l’opérationnalisation de la loi d’orientation, en particulier à travers la reconnaissance des acteurs de l’ESS afin de leur permettre de bénéficier de tous les avantages prévus comprenant notamment exonérations et allègements fiscaux. Aussi, les jeunes ont demandé pour leurs frères sénégalais, « l'attribution de plusieurs sièges pour la représentativité de la jeunesse au sein du Conseil National de l'ESS énoncé par l'article 13 de la loi d'orientation de l'ESS ».



Revenant sur les avancées depuis le 1er forum tenu à Séoul, les participants « rappelle que la puissance de l’ESS réside à la fois dans sa grande unité et sa grande diversité. Sa diversité la rend riche d’innovations et d’expérimentations dans le respect des cultures et des identités locales, toujours dans l’objectif d’aboutir à la démocratie et à la justice sociale et environnementale ». Le Forum GSEF 2023 de Dakar, affirme que l’économie sociale et solidaire, proposant un modèle économique fondé sur la coopération et non la concurrence, sur la primauté des personnes et de la nature avant les profits, est un moyen fort d’inverser cette tendance.



Mme Victorine Anquediche Ndèye, ministre de la microfinance, de l’économie sociale et solidaire, prononçant son discours de clôture, note que les échanges ont été riches et fructueux, et ont permis de renforcer la conviction que l'économie sociale et solidaire est une réponse viable et durable aux défis économiques et sociaux auxquels nos sociétés sont confrontées, car « l’ESS c’est ce que nous savons faire, ce que nous vous avons toujours vu faire », indique-t-elle.