Mme Woré Sarr déplore la cherté des frais du transport aérien pour la Diaspora et étale les réalisations de Wade père: Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 16:11 | | 0 commentaire(s)| Sur un rythme accéléré, Mme le député Woré Sarr a déploré la cherté des billets pour la Diaspora, car selon elle, sur une somme 1000 euros, la moitié revient aux taxes aéroportuaires. Mais bien pire Air Maroc t Air Portugal aussi contribuent à la cherté du voyage des Sénégalais en imposent de nouveaux frais de bagages . Et comme pour répondre à ceux comparent toujours les projets accomplis ou en cours du président Macky Sall par rapport à son prédécesseur, elle a saisi son intervention pour étaler les belles et grandes réalisations du président Wade…



