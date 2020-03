Mme Youma Fall, cofondatrice et chief acquisition officer à PayDunya: « L'avenir appartient à ceux qui entreprennent très tôt »

Mme Youma Fall est cofondatrice et chief acquisition officer à PayDunya qui est une plateforme sénégalaise de paiement en ligne. Ingénieur de conception, diplômée de l'École Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT). Spécialisée en réseau et service mobile, Youma était depuis 2016, responsable des ventes, chef de projet, responsable des produits de la marque à PayDunda.



Actuellement, elle est chief acquisition officer. Elle a vu devant elle, l'entreprise grandir petit à petit. Etant membre du conseil d'administration de Young Africain Leader Initiative, Youma y occupe depuis novembre 2018, le poste de conseillère régionale en charge de la communication.



Youma et son associé ont compris très tôt que l'avenir appartient à ceux qui entreprennent très tôt.