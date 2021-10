Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mme le Ministre Thérèse Coumba Diop en deuil: Babacar Diop, ancien Directeur des Transports Terrestres et DG de la Sotrac, décédé Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Octobre 2021 à 16:56 | | 0 commentaire(s)| Ancien Directeur des Transports Terrestres, mais aussi ancien Directeur général de la Sotrac, devenue aujourd’hui Dakar Dem Dikk, Babacar Diop est décédé. Une triste nouvelle qui touche aussi la famille de Mme du Ministre Thérèse Coumba Diop, qui est l’épouse du défunt.

« Mme le Ministre Thérèse Coumba Diop, épouse du défunt, les familles: Diop, Ndiaye, Dioh, Sene, Ndong ,Touré , Mendy, Bathily, Ndour, Diallo, Basse, Manama, Parents et alliés ont le regret et la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de leur mari, père, frère, grand-père, cousin , oncle, ami Mr Babacar Diop, ancien Directeur des Transports Terrestes , ancien Directeur général de la Sotrac », nous dit la note partagée dans un communiqué collectif de presse.



Son décès est survenu le dimanche 3 octobre 2021 à Dakar, suivi de son enterrement à Ngothie/Gandiaye, nous dit-on.



A sa famille, à ses parents et proches, Leral exprime sa vive compassion et ses condoléances, par la Grâce de DIEU, que le Paradis soit sa nouvelle demeure.





