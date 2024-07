Mobilisation des recettes : Près de 1.309 milliards collectés par la Dgid au premier semestre 2024

«Ainsi, en termes de mobilisation des recettes, la combinaison de toutes les actions des services notamment dans le cadre du plan d’action à court terme sur la mobilisation des recettes, a permis à la Dgid d’enregistrer, au titre du 1er semestre de l’année 2024, des recettes brutes de près de 1.309 milliards, avant les remboursements », informe la Dgid.



Il convient de préciser qu’environ 90% des recettes recouvrées sont le fruit d’un travail de sensibilisation et de facilitations ouvertes aux contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations de déclaration et de paiement ; d’où un chiffre record de 320 milliards réalisé rien qu’au titre du mois de juin.



Au titre du second semestre, le Directeur général a exhorté les agents à maintenir le cap pour atteindre l’objectif annuel des recettes. Pour ce faire, explique-t-on, un accent particulier devra être mis sur les impôts assis sur le foncier, principaux vecteurs du civisme fiscal, pour lesquels une campagne de sensibilisation est en train d’être déroulée.

Adou FAYE





