Mobilisation des recettes fiscales : Les Etats membres de l’Uemoa partagent leurs expériences à Dakar

Selon Mahamadou Gado, commissaire du département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure de l’Uemoa, cette rencontre fait suite à une recommandation du Conseil des Ministres statutaire de l’institution communautaire. Il a expliqué qu’au cours de ce séminaire qui réunit les principaux acteurs des régies financières des Etats membres de l’Uemoa, les meilleures performances par nature d’impôt recouvré seront présentées et les bonnes pratiques en matière de mobilisation des recettes fiscales identifiées.



Selon M. Gado, la mobilisation optimale des recettes fiscales constitue l’une des meilleures conditions pour assurer la viabilité de nos finances publiques et une stabilité macroéconomique dans un environnement de plus en plus incertain. Pour y parvenir, a-t-il rappeler, les Etats membres ont adopté diverses réformes fiscales dont le Plan d’actions pour la mobilisation des recettes fiscales dans l’Union.



Mahamadou Gado a indiqué que la mise en œuvre de ces réformes ainsi que de bien d’autres initiées par les Etats membres ont permis d’améliorer le niveau global de collecte de recettes fiscales. Il a relevé que toutefois l’objectif communautaire d’un taux de pression fiscale de 20% au minimum n’est pas encore atteint.



Le commissaire en charge des politiques économiques de préciser que le taux moyen de pression fiscale de l’Union se situe à 13,8% en 2022. Il se réjouit des résultats appréciables obtenus par le Sénégal et le Burkina Faso avec des taux respectifs de 18,2% et 16,3%.

