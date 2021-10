Mobilisation en vue des Élections Locales 2022 : Mamadou Ndione ratisse large à Diass Les élections locales se préparent en grande pompe dans les différentes communes du Sénégal. Au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, les responsables sont de plus en présents sur les lieux convoités pour galvaniser les troupes. Parmi ceux-là , le DG du COSEC , M Mamadou pourrait être cité à titre d’exemple.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le responsable politique de l’Alliance Pour la République est entrain de ratisser largement depuis des mois dans les différents villages de la Commune de Diass où il a déclaré sa candidature pour diriger la municipalité .



Une candidature très sérieuse si l’on se fie à ses multiples rencontres avec les populations de plusieurs villages tels que Dagga, Toglou ouolof, Samkedj, Toglou, Boukhou , Kholpa , Mbayard, qui sont massivement sorties acclamer leur choix sur le DG du COSEC.



Reste à savoir, si la décision du Président de la République, et Chef de la Coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, sur le choix de la tête de liste dans la commune de Diass, sera portée sur la personne de Mamadou Ndione.

Voici les images de ses mobilisations…











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos