Mobilisation rassurante pour sa caravane à Grand-Yoff : Barthélémy Dias leur promet 3 milliards FCfa de budget, une fois élu Le candidat à la ville de Dakar de la coalition Yewwi Askan wi poursuit sa caravane dans les différentes communes de Dakar. Hier, la caravane de Barthélémy Dias a sillonné les rues de Grand-Yoff en présence du maire Madiop Diop et de Khalifa Sall.

Rassuré par la mobilisation, Barthélémy Dias déclare que les populations de Grand-Yoff ont prouvé par cette magnifique caravane que la commune reste loyale à son maire et vote Yewwi Askan wi.



Il promet une fois élu de renforcer de 3 milliards FCfa le budget de la commune, pour prendre en compte les questions de l’éducation, de la santé, de l’assainissement, du cadre de vie, etc.



Vêtu d’une chemise blanche et d’un képi bien vissé sur la tête, Khalifa Sall a appelé les populations à voter pour Barthélémy Dias pour que Dakar aille de l’avant ; et Madiop Diop pour consolider et conforter l’émancipation et le développement de Grand-Yoff.



Dénonçant les distributions de billets de 1 000, 2.000 FCfa etc. par les candidats du pouvoir en place, l’ancien maire de Dakar estime que c’est manquer de respect aux populations. A l’en croire, les populations ont plutôt besoin de financements conséquents pour développer leurs business.













