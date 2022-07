Mobilisation ratée de la caravane de Yewwi aux HLM : Barth' passe presque inaperçu La coalition Yewwi Askan Wi était en campagne ce dimanche dans la commune des Hlm. La caravane de campagne de la tête de liste départementale de Yewwi à Dakar, est passée quasiment inaperçue aux Hlm. L’équipe de Barthélemy Dias n’a pas mobilisé en masse les populations, occupées à l’après-tabaski. Le maire de Dakar et sa délégation ont sillonné les allées et avenues des Hlm sans grande affluence, au huitième jour de la campagne.



Mais la mobilisation n'a pas été au rendez-vous. Une situation essentiellement causée par le maire Moustapha Diop, désavoué par les populations et les dirigeants de l’Asc des Hlm.

En effet, des griefs pèsent sur lui. L’Asc des Hlm qui ne s’entend plus avec lui, a décidé, le week-end dernier, de ne pas le recevoir. Président du club Asc Hlm, Aziz Diouf explique :



« Pour plusieurs raisons, nous avons décidé de ne pas recevoir le maire des Hlm. Il est déclaré persona non grata pour toutes activités concernant l’Asc des Hlm. Il n’est pas à côté de l’équipe, c’est pourquoi j'ai instruit les membres du bureau de l’Asc des Hlm, de ne point recevoir Monsieur le maire. »



« L’Asc Hlm existe depuis plus de 30 ans. L’actuel maire qui n’a même pas terminé ses 3 mois à la tête de la municipalité, ne manifeste aucune considération envers les populations. C’est pour cela que nous avons gardé nos distances avec lui. Celui qui ne respecte pas l’Asc des Hlm, ne mérite pas notre respect », dénonce ce membre de l’Asc des Hlm.



Et pour couper court, il signale : « Le maire n’a pas été reçu par l’Asc Hlm. Il a été reçu par les supporters. Depuis un certain temps, nous notons le licenciement de certains éléments de la mairie qui sont dans le club. Ce qui est anormal. Il ne fait rien pour le club et il veut se servir de notre club pour ses activités politiques. Ce que nous ne pouvons comprendre. L’état des difficultés dans lesquelles se trouve le club est essentiellement causé par la mairie. Nos concurrents sont financés par leurs mairies ».



En sus de ce différend du maire avec les populations et les dirigeants de l’Asc des Hlm, Yewwi n’a investi aucun responsable de la commune des Hlm. Seule la coalition Bby y a investi. Et deux fils des Hlm - Ousmane Touré Copé et Diossy Bèye - ont été investis.













