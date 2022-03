Mobilisation réussie à Léona Niassène pour sa ‘’Ziarra’’ Annuelle : la stabilité du pays, le Mali entre autres, au cœur des prières

L’événement religieux s’est déroulé en présence de nombreux fidèles, des membres de la tidjaniya pour la plupart, et de personnalités dont le ministre, porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, et son collègue chargé de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.



Les autorités administratives et politiques locales, dont le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, et le maire de la commune, Serigne Mboup, y ont également pris part, nous apprend l’APS.



M. Guèye a parlé de l’œuvre de Mame Khalifa Niasse et a demandé au khalife de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse Oumaïma, de prier pour la paix au Sénégal et dans le monde.



‘’Au nom du chef de l’Etat, nous vous demandons de prier pour l’éradication définitive de la maladie à coronavirus au Sénégal. Nous vous demandons de prier aussi pour le retour de la paix au Mali, pour que s’arrête la guerre entre la Russie et l’Ukraine’’, a dit le porte-parole du gouvernement.



Selon toujours l’Agence de Presse, le khalife de Léona Niassène s’est préoccupé, lui aussi, de la cohésion nationale au Sénégal et la paix au Mali. Il a souhaité voir le Sénégal se débarrasser de toutes les menaces.



L’invasion menée par la Russie en Ukraine est également un sujet de préoccupation pour le guide religieux.



Cheikh Ahmed Tidiane Niasse Oumaïma a profité de la présence des deux membres du gouvernement pour inviter les autorités étatiques à mettre à temps des semences de qualité à la disposition des paysans.



‘’Cette année, les récoltes d’arachide ne sont pas fameuses. Il faut distribuer très tôt des semences aux paysans. Un pays ne peut pas se développer sans l’agriculture’’, a souligné le khalife de Léona.



‘’Il y a, certes, une agriculture moderne au Sénégal. Mais nous demandons au président de la République de moderniser davantage ce secteur’’, a-t-il dit en présence des représentants du gouvernement.