Mobilité interurbaine avec l’approche de la Korité : à bout de nerfs, les transporteurs donnent un ultimatum aux autorités de tutelle L’approche des fêtes religieuses, de la Korité et de la Tabaski surtout, est une source de revenus colossale pour tous transporteurs, urbains comme interurbains. Mais avec les mesures contraignantes prises pour contrer la pandémie du Coronavirus, ces acteurs économiques à bout de nerfs commencent à taper du poing sur la table…

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mai 2020 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

Pour Alassane Ndoye, le Secrétaire General Du Syndicat Des Transporteurs Routiers Du Sénégal, «Faire arrêter ses activités à un transporteur, pendant 2 mois, constitue un manque à gagner considérable. Nous respectons les décisions du président de la République, Macky Sall, ce qui est une obligation. Mais, à force de supporter notre inactivité, nous sommes financièrement à terre ».

Ce responsable qui répondait à nos confrères de Sud Quotidien se veut même plus clair : «Dans 48 heures, si les autorités ne réagissent pas, je donnerais l’ordre de rouvrir les gares routières…»

Même son de cloche chez Gora Khouma, le Secrétaire General de l'union Des Routiers du Sénégal.

Pour lui, «L’Etat doit aller au bout de la logique en ouvrant les gares routières. Nous acteurs routiers, nous avons demandé la réouverture de toutes les gares routières, avec un transport vers toutes les directions. Mais, notre requête n’a jusqu’à présent pas eu un retour favorable. Si maintenant l’Etat dit que ceux qui souhaitent fêter la Korité en famille peuvent avoir une autorisation, les paysans qui doivent préparer la période hivernale peuvent se mouvoir, que les enseignants doivent regagner les salles de classes, pourquoi interdire la circulation interurbaine ?»

Selon lui, l’idéal, c’est la réouverture des gares routières tout en imposant le respect des mesures barrières. Il n’y a pas d’autres solutions.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos