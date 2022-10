Mobilité urbaine: Brt et Ter présentés comme solution Le Sénégal a choisi l’option d’anticiper sur la question de mobilité urbaine en investissant dans le transport de masse. Le Ter et le Brt, présentés comme un transport de masse durable, a été servi par le Premier ministre comme la solution pour les villes surtout côtières en Afrique.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Octobre 2022 à 18:36 | | 0 commentaire(s)|

«Avec 6 milliards 700 millions de citadins à l’horizon 2050 contre 4 milliards aujourd’hui, le taux d’urbanisation mondial passera à 70% au moment où des villes contribuent déjà à hauteur de 70% aux émissions totales de gaz à effet de serre et consomment 70% de la production énergétique mondiale ». Amadou Ba, réaliste, croit dure comme fer que le changement est maintenant. Car, estime le premier ministre, « les évolutions les plus importantes concerneront le continent africain, selon les experts avec une population urbaine qui sera à 60% à l’horizon 2050 contre prêt de 40% aujourd’hui. Ce qui va représenter un milliard 200 millions de citadins dans les villes côtières, le plus souvent exposées au changement climatique».



Fort de ce constat, il affirme, dans le même temps, les déplacements motorisés vont plus que doubler. «C’est dire que les défis actuels et futurs sont énormes notamment en termes de planification, d’infrastructures et de services. Il convient alors de les relever et de les aligner aux objectifs de transition écologiques et numériques pour bâtir des territoires vivables et viables», note le Pm.



Ainsi, il ajoute : «Dans cette perspective que certaines villes africaines, dont Dakar, s’évertuent à mettre en œuvre des politiques de transport durables encourageantes avec le déploiement de systèmes de transport capacitaire tels que le Bus rapide transit (Brt) et le Train express régional (Ter), accompagné d’une structuration globale du réseau de transport collectif, avec des modes sobres en carbone.»



D'après Le quotidien, Amadou Ba a tenu ses propos lors de la cérémonie d’ouverture de la semaine de la mobilité durable et du climat. Cette rencontre qui réunit des experts mondiaux sur cette question va être sanctionnée par la Déclaration de Dakar. Cette dernière sera présentée en Égypte lors du Cop-27.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook