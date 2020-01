Moctar Sourang: « il est incompréhensible que l’Etat ne puisse pas payer les 200 milliards qu’il doit à la Senelec » Le Fnr a décidé de rallier le collectif Nio Lank pour combattre la hausse annoncée du prix de l’électricité. Les deux entités ont d’ailleurs eu une rencontre hier, et le Fnr a annoncé sa décision de prendre part à la grande marche que compte organiser le collectif vendredi 10 janvier, qui devrait s’étendre sur toute l’étendue du territoire. Et pour le coordonnateur du Fnr, « si l’électricité a des problèmes, c’est parce que l’Etat doit près de 200 milliards de francs à la Sénélec. Et Mactar Sourang de renchérir, « mais ce qui est inquiétant dans tout ça, c’est qu’il est incompréhensible que l’Etat soit dans l’impossibilité de payer ces 200 milliards à la Senelec ».

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 10:06



