Modalités du report des Locales : Les députés en séance plénière mardi Après le vote du projet de loi portant report des élections locales et prorogations du mandat des conseillers municipaux et départementaux, mardi dernier, les députés seront de nouveau en séance plénière mardi prochain, mardi prochain. Selon Les Echos, l’ordre du jour portera sur les modalités de report des élections locales prévues, au plus tard, le 28 mars 2021.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|



