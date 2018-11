Mode: Bien accorder ses accessoires à ses tenues

Avec des bijoux, ceintures et autres foulards, apprenez à sublimer toutes vos tenues pour leur donner une touche de fantaisie. Si vos tiroirs regorgent d’accessoires que vous pensiez démodés, l’heure est venue de les ressortir… Suivez nos conseils pour les accorder au mieux avec votre garde-robe.



Des bijoux XXL et colorés

Sans tomber dans le bling-bling, osez les bijoux qui en imposent ! Dorés, argentés, en bois ou colorés, les sautoirs sont des accessoires indispensables. Ces longs colliers subliment toutes vos tenues, surtout les plus classiques.



Les bagues jouent aussi la provoc et s’affichent en taille XXL. En forme de fleur ou de nœud, colorées ou avec des strass, elles ont toujours la cote.



Fins, en argent ou en or, imposants, en bois ou colorés, les bracelets se retrouvent par dizaine à tous les poignets.

Nos conseils mode

- Les sautoirs apportent de la fantaisie sur une chemise ou un simple tee-shirt unicolore.

- Evitez les grosses bagues avec un pull à mailles, vous risquerez de l’abîmer. Et n’en portez surtout pas à chaque doigt, une belle bague suffit. Si vous optez pour une bague colorée, assortissez-la avec votre tenue vestimentaire et un sautoir du même genre.

- Les bracelets sont sublimés avec un top à manches trois-quarts. N’hésitez pas à en porter plein s'ils sont fins. Avec une dizaine de petits bracelets dorés ou argentés au poignet, vous assumez votre côté bohème. Pour celles qui osent, les bracelets aux couleurs pop ravivent une tenue sombre. Sinon, optez pour des bracelets en bois pour un style ethnique.



Les ceintures jouent les stars

Les ceintures ne servent plus seulement à tenir un pantalon ! Elastique, en cuir ou en tissu… Elles s’affichent dans toutes les matières pour un effet très tendance.

Nos conseils mode

- Evitez les ceintures trop grosses et surtout les motifs. Cet accessoire de mode doit souligner une silhouette et non la casser.

- Les ceintures se portent à ravir sur une combinaison, une tunique ou une robe. Choisissez des bijoux plutôt discrets pour éviter d’alourdir votre style.



Serre-têtes et bandeaux pour sublimer une coiffure

Les accessoires de cheveux sont très tendance. Ressortez vos rubans en satin et autres serre-têtes que vous pensiez ringards !

Pour les remettre au goût du jour, il suffit juste de les customiser. Fabriquez ou achetez une belle fleur ou un nœud en tissu et cousez-le légèrement sur le côté.

Le bandeau se décline en plusieurs tailles et matières, du petit en élastique au large en laine ou en tissu.

Nos conseils mode

- Pour un style raffiné, décentrez la fleur ou le nœud de votre serre-tête ou ruban customisé. Et pour éviter la faute de goût, assortissez-les toujours avec votre tenue. Avec une robe de soirée noire par exemple, optez pour un ruban satiné de la même couleur.

- Le bandeau est parfait avec un look plus bohème. Les bandeaux larges en tissu se positionnent au ras du front, pour mettre en valeur votre visage. Avec les bandeaux plus fins, amusez-vous à laisser quelques mèches tombées sur votre visage.

- Et, le bandeau peut devenir un allier de choix : tricotez un large bandeau en laine pour changer du bonnet.



Des sacs pour tous les styles

Le sac deux en un est parfait pour adopter deux styles dans la même journée. Pour un effet passe-partout, portez-le en bandoulière sur l’épaule grâce à sa longue lanière. Pour des soirées chics, ces anses permettent de le tenir comme un vrai sac à main. L'avantage est que vous ne perdrez plus votre bric-à-brac en changeant de sac !

La besace et le sac à main en cuir dur font aussi leur retour.

Nos conseils mode

- Dans la journée, le sac deux en un se porte en bandoulière avec un long gilet ou un manteau. Le soir, il vous suffit de décrocher la lanière, et de tenir votre sac à la main pour être assorti avec toutes vos tenues habillées. Egalement très pratique avec une cape.

- Ressortez vos besaces avec vos petites vestes.

- Le petit sac à main en cuir dur s'associe parfaitement avec toutes vos tenues de ville.



On ressort nos vieux foulards !

Noué autour du cou, lâché sur la poitrine et même utilisé comme ceinture ou bandeau, le foulard sort des tiroirs ! Et cette année, on aime les imprimés.

Nos conseils mode

- Sur une veste de tailleur noire ou bleue marine, apportez une touche très chic avec un foulard. Noué ou simplement posé sur les épaules, il est très tendance, surtout avec des imprimés léopard.

- Pour jouer la carte de l’élégance sur une chemise ou un simple tee-shirt, faites un gros nœud ras du cou sur le côté.

- Le soir sur une robe habillée, il remplace un collier.

- Si vous avez les cheveux longs, transformez votre foulard en bandeau et laissez tomber les bouts dans votre chevelure. En guise de ceinture sur un pantalon, passez le foulard dans les passants et nouez-le sur le devant.











