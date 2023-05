Modernisation des industries et amélioration la connexion des infrastructures en Afrique : Le directeur général de l’Apix pour la promotion des investissements dans l’énergie durable

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2023 à 14:06 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Baldé a déclaré, lors de son intervention, que les investissements dans l’énergie durable permettront aux pays de diversifier les ressources énergétiques et de réduire les coûts de production. Cela peut débloquer la modernisation des industries et améliorer la connexion des infrastructures et des transports à travers le continent.



La réunion annuelle sur l'investissement qui avait pour thème : « Le protocole d’investissement de la Zlecaf - Un changement de paradigme d’investissement pour l’Afrique », est, selon les promoteurs, la première plateforme d'investissement pour les investisseurs mondiaux et a réuni des participants de 170 pays.



« Des centres de formation ciblant les jeunes sont en cours de création au Sénégal pour se préparer à la demande de ressources humaines de qualité qui émergera du renforcement du commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAf », a déclaré M. Baldé.



Pour sa part, la directrice du secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), Emily Mburu, a ajouté que le potentiel de la Zlecaf pourrait être libéré si les personnes circulaient librement à travers le continent pour moderniser les industries et tirer parti de la diversification d’autres pays africains.



Des initiatives visant à assurer la mise en œuvre réussie de la Zlecaf ont été mises en évidence, telles que le Système panafricain de paiement et de règlement - un système de paiement qui permettra aux commerçants transfrontaliers de commercer en devises locales - et le Fonds d’ajustement de la Zlecaf pour compenser les pertes de recettes tarifaires et les opportunités de diversification financière dans le cadre de la Zlecaf.



Bassirou MBAYE







Source : Le directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) a pris part aux échanges dans le cadre de la Session régionale africaine de la 12ème Réunion annuelle sur l’investissement, tenue à ABU DHABI, aux Émirats arabes unis du 8 au 10 mai 2023.Source : https://www.lejecos.com/Modernisation-des-industri...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook