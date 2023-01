Modernisation des projets routiers: L'Ageroute à l’ère du Visa de Localisation

projets productifs à fort impact spatial et environnemental, les projets d’aménagement, les infrastructures et équipements publics collectifs à caractère éducatif, social, sportif, culturel, situés dans des zones non couvertes par un document d’urbanisme et d’aménagement en vigueur et les infrastructures et équipements structurants d’appui à la production.

Seules sont exemptés les infrastructures et équipements de défense et de sécurité publique

mardi dernier, que le Comité national du Visa de localisation, présidé par le Directeur général de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) a décerné le premier visa à l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (Ageroute)

prolongement de la VDN 4 jusqu’à Diamniadio, l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et le Programme d’amélioration de la connectivité des zones agricoles du Nord et du Centre (PCZA) présentés au comité national du Visa de localisation regroupant les Directeurs généraux de structures publiques

L’Ageroute, selon les termes du protocole, s’engage entre autres à collaborer avec l’Anat, dans ses domaines de compétences, dans le cadre des activités relatives à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre du Plan national d’Aménagement et de développement territorial ainsi que les documents de planification spatiale dérivés. Elle va mettre à la disposition de l’Anat les données à jour relatives au réseau routier, autoroutier, autopont.



L’Ageroute va collecter et fournir à l’Anat les plans de récolements des réseaux enterrés disponibles sur les emprises des routes classées et va mettre à sa disposition le budget alloué à la gestion des emprises