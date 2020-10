Modernisation du secteur du transport: L’apport significatif de la Bnde, magnifié,

Cette journée s’est articulée d’une part autour du projet de modernisation des taxis collectifs pour le transport urbain de proximité, d’une autre part, autour de la sensibilisation à la sécurité routière et au respect des mesures barrières contre la Covid-19.



Les autorités ont profité de cette journée pour effectuer une remise de clés des nouveaux véhicules financés par la Mectrans, et ce, grâce au refinancement de la Bnde. Cela permettra de remplacer au fur et à mesure, les anciens taxis collectifs afin de professionnaliser davantage cette branche d’activités.



Par ailleurs, la Mectrans par l’intermédiaire de son directeur général M. Kanté a mis en exergue les retombées significatives et satisfaisantes de ce projet en phase « pilote », au niveau de la banlieue dakaroise, plus exactement dans les localités de Keur Massar, Zac Mbao et Rufisque.



En effet, M. Kanté a magnifié l’appui significatif dans le secteur du transport de la Bnde représentée à Touba, par El Birane Diop responsable du département études et finance inclusive (Defi), qui via la Mectrans se chiffre autour de 10 milliards FCfa injectés précisément, dans le transport urbain et interurbain. Il a de plus souligné les autres projets que la Banque finance directement en particulier les gros porteurs.



En outre, grâce à une ligne de financement à hauteur de 4 milliards FCfa financée par la Bnde, la Mectrans a pu commander 200 taxis collectifs dont la majorité a déjà été attribuée. Elle va donc pouvoir renouveler des véhicules « 07 places » avec son fidèle partenaire Force Motors.



La délégation a terminé sa tournée par une visite de courtoisie à l’occasion du Magal 2020, auprès des autorités religieuses de la ville et une remise de lots en vue du bon déroulement de cet événement.

Ainsi, à travers cette tournée, la Bnde a montré une fois de plus son engagement et sa motivation pour accompagner les acteurs économiques vers un Sénégal émergent et prospère.

Adou FAYE

La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) s’est rendue le 3 Octobre 2020, dans la ville sainte de Touba, conviée par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud) et la Mutuelle d’épargne et de crédit des transporteurs (Mectrans), pour participer à la tournée du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.Source : https://www.lejecos.com/Modernisation-du-secteur-d...