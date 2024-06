Modernisation et digitalisation: L’Assemblée nationale se met à la page

Un communiqué de l’institution informe que les travaux entamés en 2023 dans le «le Projet de modernisation des moyens de communication de l’Assemblée nationale du Sénégal avec le public, appuyé par l’Agence coréenne de coopération internationale (Koica)» a pris fin.



Des travaux réalisés par une compagnie coréenne et deux entreprises sénégalaises. Il s’agit de «la reconfiguration de l’architecture intérieure pour une meilleure distribution de l’espace, de l’installation d’équipements de communication audio et vidéo de dernière génération assurant la digitalisation des procédures de prise de parole, de vote et de comptage de voix, l’aménagement de nouvelles cabines modernes d’interprétation, le déploiement de nouvelles plateformes digitales».



Des «avancées majeures» qui, selon le communiqué, «sont le résultat de la volonté du Président Amadou Mame Diop» de moderniser l’institution. C’est aussi une communication qui intervient au lendemain de la déclaration des députés de Yewwi askan wi d’une nécessité de concrétiser la télévision parlementaire, rapporte Bes Bi.

