Modernisation et renforcement du réseau électrique de la Senelec : L’AFD et l’Etat du Sénégal signent deux conventions de financement de 51,65 millions d’euros

Dakar, le 5 juillet 2018 – Monsieur Amadou Ba, Ministre de l’économie, des finances et du plan et Monsieur Yazid Bensaïd, Directeur adjoint du département Afrique subsaharienne de l’Agence Française de Développement, ont signé aujourd’hui, en présence de Monsieur Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal, et de Monsieur Mansour Elimane KANE, Ministre du Pétrole et des Energies, deux conventions de financement afin de moderniser et de renforcer le réseau de la Senelec pour favoriser l’essor des énergies renouvelables et l’accès à l’énergie.



Ces financements d’un montant total de 51,65 millions d’euros (environ 34 milliards de FCFA) comprenant un prêt de l’AFD de 45 millions d’Euros (29,5 milliards FCFA), et une subvention sur fonds délégués de l’UE de 6,65 millions d’Euros (4,4 milliards FCFA) appuieront le renforcement et le développement de l’intelligence du réseau électrique de la Senelec pour une meilleure intégration de la production électrique provenant d’énergies renouvelables additionnelles. Ce projet permettra ainsi d’améliorer la qualité des services énergétiques rendus et de densifier les réseaux dans les zones les moins desservies.



En phase avec les ODD (Objectifs de développement durable), ce programme aura de nombreux impacts positifs : augmentation de l’utilisation des énergies propres

développement de l’accès à l’énergie dans les zones rurales ;

