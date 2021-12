Moderniser l’Administration, un vœu pieux: Des instructions rarement suivies d’effets Malgré les nombreux séminaires gouvernementaux, les multiples audits réalisés à coups de centaines de millions de nos francs, le souhait de moderniser l’Administration reste un vœu pieux. Ainsi, les recommandations, récriminations et instructions présidentielles se suivent et se ressemblent.

Chargés d’en assurer le suivi dans les différents départements ministériels, les inspecteurs, eux, semblent aux abonnés absents. Selon les contrôleurs rencontrés, le problème est surtout structurel.



“ Nous avons un tableau pour suivre toutes les instructions. On fait des propositions, mais ce n’est pas à nous de les mettre en œuvre. Derrière, il y a les rapports que nous faisons pour constater les manquements et les transmettre à l’autorité. Nos compétences s’arrêtent là ’’, confie une source. Au-delà de la mise en œuvre des recommandations et autres instructions des plus hautes autorités, nos interlocuteurs regrettent que des millions de francs soient dépensés dans des missions d’audit, sans aucune suite palpable.



“J'ai vu des missions qui ont mobilisé des équipes sur deux ans, voire trois ans. Des millions dépensés, des rapports produits et qui finissent dans les tiroirs. C'est vraiment le problème fondamental qui se pose, au-delà des recommandations, des redondances même dans les instructions du président de la République données en Conseil des ministres. Les instructions ne sont suivies d'aucun effet ’’, constate un autre inspecteur.



Pas plus tard que le 1er décembre dernier, le président de la République s’est encore prononcé, en Conseil des ministres, sur la nécessité d’œuvrer pour une plus grande efficacité de l’action publique.



Félicitant ses collaborateurs de la Présidence pour la certification (par Afnor) à la norme ISO 9001 : 2015 du système de management mis en place par la Direction des Moyens généraux de la présidence de la République, Macky Sall instruit tous ses ministres de s’inspirer de cette démarche, avec l’appui du Bureau organisation et méthodes (Bom) et du ministère des Finances et du Budget, pour asseoir et consolider la modernisation et les performances des administrations.



Poursuivant sa communication, le chef de l’Etat revenait sur l’innovation dans le pilotage de l’action publique et la nécessaire généralisation des systèmes de management de qualité dans les administrations avec, en ligne de mire, la Gestion axée sur les résultats (Gar).



“ Le président de la République demande, dans cet élan, au gouvernement d’amplifier les réformes budgétaires et financières, mais également d’améliorer en continue, et de façon systématique, le management des administrations et l’engagement permanent au travail des agents publics ’’, lit-on dans le dernier communiqué.









