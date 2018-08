Modibo Diop à Jules Ndéné Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye et Pape Samba Mboup : "Chers Frères, un peu de décence et du silence"

Samedi 18 Août 2018



Les Sénégalais sont meurtris depuis quelques jours par les sorties intempestives de nos frères libéraux par presse interposée, suite aux déclarations des membres du mouvement de soutien initié par les anciens dignitaires du régime du Président Wade.



Nous sommes tous libres de soutenir ou de nous opposer au régime de notre frère le Président Macky Sall, car étant en démocratie et fort heureusement d’ailleurs.



Cependant chers frères libéraux, vous agacez les Sénégalais par vos révélations, vos injures et vos frasques sur le Président Wade et sa famille, étalées sur la place publique.



Chers frères, souvenez-vous que WADE vous a tous ennoblis et en dépit de cela, vous étiez au cœur des énigmes de Palais qui lui ont fait perdre le pouvoir



De grâce, silence, retenez-vous par décence, moi-même j’ai subi pire injustice que vous venant du Président Wade ! Je m’en suis remis à Dieu le Tout-Puissant et le Meilleur des Juges, depuis lors, QUI M’A UNE SEULE FOIS ENTENDU LE POURFENDRE, LUI ET SA FAMILLE ?



Et pourtant Dieu sait que j’en sais autant voire même plus que certains d’entre vous ; cependant la posture d’Homme d’Etat, la Dignité et la Foi nous interdisent certaines dérives à la fin de nos responsabilités publiques.



Chers frères, la Nation Sénégalaise est sacrée, c’est connu ; et comme disait ce Sage Dignitaire Lébou, mon oncle Feu le Ministre socialiste Alioune Diagne Coumba Aita : ‘’la Poitrine des Hommes Publics doit être un Cimetière de Secrets d’Etat’’



Le Président Macky Sall sachant qu’il va aller à l’élection présidentielle la plus difficile dans l’histoire du Sénégal, il ne gagnera rien à vous écouter ni à vous suivre, s’il désire un deuxième mandat, car son temps aujourd’hui devrait plutôt s’inscrire dans l’union sacrée autour de lui et l’action et non dans l’invective, afin d’espérer bénéficier de la confiance renouvelée des Sénégalais en Février 2019.



DE GRACE, CHERS FRERES LIBERAUX, PAR RESPECT POUR LES SENEGALAIS, DU SILENCE PENDANT QU’IL EST ENCORE TEMPS !

FRATERNELLEMENT





Modibo DIOP

ING Polytechnicien

Expert Consultant International en Energie, Infrastructures ; Eau et Tic

mdiop129@gmailcom

