Modou Diagne Fada : «Niasse et Tanor ont fait leur temps»

Samedi 28 Juillet 2018

Modou Diagne Fada a décidé de soutenir la candidature de Macky Sall pour la présidentielle de 2019. En conférence de presse hier, vendredi 27 juillet, le président de Ldr/Yeessal a justifié son choix et profité de l’occasion pour, subtilement, envoyer à la retraite deux figures majeures de la majorité présidentielle qu’il vient de rejoindre.

«Je suis jeune espoir du Sénégal et la politique de demain ne se fera pas sans moi parce que la génération de Moustapha Niasse, Tanor Dieng a fait son temps, et celui de Macky Sall va terminer en 2024», a-t-il lancé.

Fada n’a pas manqué de préciser que son parti ne se dilue pas dans l’Apr et que le bilan du premier mandat de Macky Sall ne l’engage pas. «Nous n’étions pas acteurs, précise le patron de Ldr/Yeessal. Mais nous défendrons le programme qui sera publié pour la campagne de 2019.»

Toutefois, l’ancien ministre de Wade est certain d’avoir misé sur le bon cheval. Il dit : «Macky Sall va facilement s’imposer en 2019, d’autant plus que l’opposition est en difficulté. C’est pourquoi Diagne Fada n’envisage aucunement de participer à un suicide collectif d’une opposition divisée.»









Seneweb



