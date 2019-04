Modou Diagne Fada : « je suis pour le couplage des législatives et des locales » Modou Diagne Fada s’est dit favorable au couplage des élections locales et législatives. "Je suis pour le couplage des élections législatives et municipales, pour une meilleure harmonisation du calendrier électoral", a, a, en effet, indiqué le leader de LDR/Yessal lors de l’émission Grand Jury ce dimanche.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 15:33 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien ministre de Jeunesse de Wade n’est pour autant pour "prolonger de deux ans le mandat des députés », qui, a-t-il dit, « peut-être risqué politiquement, parce qu’on ne sait pas comment le peuple va réagir ». Selon Modou Diagne Fada, Il est préférable de prolonger le mandat des collectivités locales, c’est moins sensible".

Dans tous les cas, prévient-il, « le prochain président va dissoudre l’Assemblée nationale. Cela se fera forcément en 2024, parce que le nouveau Président voudra avoir une Assemblée qui lui est favorable ».



