Modou Fall, le Directeur de l’Emploi à Matam: démarrage des activités de la mission locale Le Directeur de l’Emploi, M. Modou Fall, était en visite de terrain hier samedi 06 à Matam pour le démarrage des activités de la mission locale.

Modou Fall, a procédé à Matam, à l’ouverture de la Mission Locale pour l’Emploi et l’Entreprenariat (MILE),qui entre dans le cadre de la politique de territorialisation des politiques d’emploi au niveau local pour être plus proche des populations.



À cet effet, les activités de la MILE de ladite région viennent de démarrer.



Selon leurs premières déclarations, les conseillers en emploi sont prêts à accueillir les demandeurs d’emploi et les porteurs de projets pour «l’ insertion professionnelle des jeunes et l’autonomisation des femmes»



