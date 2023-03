Modou Fall, responsable des patriotes de l’Apr Thiès: «La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe».

Depuis quelques temps, le Président du Conseil d’administration (PCA) de l’Office national de Formation professionnelle (O.N.F.P), en l'occurrence Mouhamadou Lamine Massaly, est devenu la cible d'une horde d'atardée au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces personnes qui n'ont rien fait pour défendre le Président Macky Sall et son régime, s'arrosent le droit de donner une leçon à la seule personne qui a tenu tête à Ousmane Sonko et Cie.



Nous savons les responsables qui sont derrière ces grandes gueules. Mais nous ne leur donnerons pas le plaisir de fragiliser la défense du président Macky Sall dans ces moments troubles. Mais le moment venu, tous les faux leaders qui vivent au crochet du président Macky Sall sans rien lui apporter seront démasqués et exposés au grand public.



Avec tous les moyens que le chef de l'Etat leur a accordés, ils n'ont pas été en mesure de repousser les attaques de l'opposition. Quand il s'agit de défendre le Président et ses réalisations, ils sont aux abonnés absents.



A ces tonneaux vides au sein de la mouvance présidentielle, nous leur disons que le véritable combat, ce n'est pas s'attaquer à au Président Mouhamadou Lamine Massaly. Le seul combat qui vaille aujourd'hui c'est permettre au chef de l'Etat de faire un second quinquennat.



S'agissant du président de l'Union pour une nouvelle république (UNR), il a toujours défendu le chef de l'Etat. Il n'a pas attendu d'être nommé PCA pour se cacher derrière de nouveaux numéros. Ce qu'il fait à Thiès, aucun des responsables de l'Apr ne le fait dans la cité du rail.



Nous avons confiance en lui et nous lui renouvelons notre entière confiance.



Modou Fall, responsable des patriotes de l’Apr Thiès,

Conseiller departemental Apr Thiès,

Cadre de Apr