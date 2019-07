Modou Lô/Balla Gaye 2: le choc inévitable ! Balla Gaye 2 l’a si bien compris, qu’il n’a pas tardé à réagir après la victoire de Modou Lô sur Eumeu Sène, hier, par K.O, qui lui consacre dans le même temps, le titre de roi des arènes. « Lou Nguène Kham Si 3-0 », a ironisé le fils le fils de Double Less. Mais il est certain que le combat de l’heure, qui a le plus d’intérêt dans l’arène, est cette revanche attendue entre le Roc des Parcelles Assainies et le Lion de Guédiawaye.

Ils sont nombreux à s’être demandé pourquoi Eumeu Sène a voulu aussi vite affronter Modou Lô après avoir décroché le titre de Roi des arènes, acquis de haute lutte face au mastodonte Bombardier, le 28 juillet dernier 2018 ? Simplement parce que ce revers lui était resté en travers de la gorge.



D’ailleurs, de bonne guerre, et en fin provocateur, Modou Lô ne cessait de le lui rappeler. « Tu n’es pas mon roi, puisque je t’ai terrassé », lançait le parcellois au pikinois, à chaque fois que l’occasion lui en était donnée.



Sans doute sûr de son fait, Eumeu Sène s’est lancé dans ce combat, pour laver cet affront pour de bon, et asseoir davantage sa légitimité de roi des arènes. Sauf que mal lui en a pris, puisque, puisqu’il a été battu de nouveau par Modou Lô. De manière assez humiliante, et a perdu, du coup, cet titre royal qu’il a toujours cherché.



Le même sentiment pourrait animer le nouveau roi des arènes. Modou Lô qui reste sur deux revers face à Balla Gaye 2, sa véritable bête noire dans l’arène. La dernière chute du lutteur des Parcelles face à l’enfant de Guédiawaye, avait d’ailleurs été une vraie humiliation pour Xaragne Lô, qui avait versé de chaudes larmes après cette revanche ratée.



Et puis, Modou Lô gardera toujours dans un coin de sa tête, ce souvenir amer de sa première défaite dans l’arène que lui avait infligée Balla Gaye 2 auparavant.



Qu’il le dise ou pas, donc, Modou a une forte envie de laver l’affront face à Balla Gaye 2, qui lui a toujours dicté sa loi. Et puis, comme Eumeu Sène face à lui, une victoire sur Balla Gaye 2, conforterait le titre de Roi des arènes du leader de Rock Energie, qui battrait ainsi tous les ténors de sa génération.



Pour Balla Gaye 2, le seul enjeu de ce combat, sera la reconquête du titre de Roi des arènes qu’il a perdu depuis cette fâcheuse défaite contre Bombardier. Même si l’enjeu financier ne sera pas à négliger dans cet éventuel combat.



C’est clair, ce choc entre Balla Gaye et Modou est dicté par l’arène. En attendant, toute autre affiche pour Modou Lô, ne sera qu’une voie détournée qui le mènera forcément à Balla Gaye 2.











Bachir Seck

