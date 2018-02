Modou Lo / Lac de Guiers 2 : Le CNG va entendre les lutteurs récalcitrants Le Comité national de gestion de la lutte (CNGL), réuni lundi, a prévu de convoquer et d’entendre des lutteurs appartenant à des écuries autres que celles de Modou Lô et Lac de Guiers 2, ayant violé le règlement, dimanche dernier lors du gala de lutte organisé par Pape Abdou Fall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Février 2018 à 08:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Comité national de gestion de la lutte (CNGL) a tenu sa réunion hebdomadaire, lundi. Lors de cette rencontre, la structure dirigée par docteur Alioune Sarr a procédé à l’évaluation de la journée de lutte avec frappe de ce week-end au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, selon un communiqué signé du chargé de la communication du CNGL, Thierno Ka.



Ainsi, il a été constaté des manquements de la part de certains lutteurs. Ces derniers, ‘’appartenant à d’autres écuries, n’ont pas respecté le règlement en allant dans le camp de Modou Lô’’. Se fondant sur ce constat, l’instance dirigeante de la lutte sénégalaise a décidé de convoquer les mis en cause qui seront ‘’entendus par la Commission des règlements et discipline’’, lit-on sur la note. En outre, le CNGL a dénoncé le ‘’surplus’’ d’accompagnateurs des lutteurs du grand combat.



En dehors de ces impairs, le Comité de gestion a noté ‘’avec satisfaction, la bonne organisation du gala dans l’ensemble’’. Le bureau du CNG de lutte a tenu à féliciter, dans cette correspondance, sa Commission d’organisation et le promoteur Pape Abdou Fall (patron de PAF Productions). Il a aussi remercié ‘’les athlètes et leurs camps qui ont respecté les instructions données visant à la préservation de la pelouse’’.



En vue de la préparation des Championnats d’Afrique de lutte olympique, prévus du 5 au 12 février 2018 à Port Harcourt (Nigeria), ‘’les équipes nationales hommes et dames achèveront leur regroupement au Cneps de Thiès le 3 février prochain".



Le CNGL a aussi abordé la question relative à la 19e édition du drapeau du chef de l’Etat prévue à Kolda, du 4 au 6 mai prochain. Pour les besoins de ce tournoi, une mission de prospection va séjourner dans la capitale du Fouladou du 23 au 25 février 2018.









EnquetePlus

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook