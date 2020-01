Modou Lo : « Mon combat face à Ama Baldé n’aura pas lieu si… »

Après plusieurs semaines de négociations, Luc Nicolaï a réussi à convaincre Modou Lo et Ama Baldé pour enfin ficeler ce combat royal. Mais l’arrestation du promoteur pourrait tout changer. Lors d’un entretien avec le quotidien Record, Modou Lo, visiblement très touché par l’arrestation du promoteur, a fait une déclaration de taille. Si Luc Nicolaï n’est pas libéré, il ne luttera pas.



« J’entends souvent dire que le combat aura lieu, même si Luc est en prison. Mon combat n’aura pas lieu si Luc n’est pas libéré. Le combat royal est sérieusement hypothéqué », a affirmé le Roi des arènes. Et, il interpelle le Président de la République et toutes les autorités compétentes.



Modou Lo a aussi déploré la manière dont le camp d’Ama Baldé a récupéré son avance pour le choc. Pour « Kharagne Lô », ils auraient pu amener un sac pour mettre l’argent et non un sachet.

