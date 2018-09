Modou Lô redoutable pour Balla Gaye 2

Le lutteur des Parcelles Assainies, Modou Lo ignore magistralement les provocations et menaces du lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2 dans le cadre de leur combat du 1er janvier prochain, informe Sunu Lamb.



Lors du premier ou second face-to-face, Modou Lô est resté zen. Invulnérable, il affirme à qui veut l’entendre que ce combat n’est ni stressant, ni pénible. Pour le patron de Rock Energie, ce combat ne sera qu’une simple formalité. Modou Lô s’appuie sur trois éléments pour vaincre Balla Gaye 2 : Sa maturité sportive, son talent et son expérience.