Modou Lô vs Eumeu Sène : Le combat diffusé exclusivement sur Tnt et Wassa TV

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2019 à 12:00

Les amateurs de lutte ont pu suivre à travers la Tnt le combat Lac 2-Boy Niang. Il en sera de même pour Modou Lô-Eumeu Sène de ce dimanche, alerte Le Quotidien.



La raison ? Selon les organisateurs, le recours à la télévision numérique terrestre (Tnt) pour diffuser les évènements sportifs s’impose.



Et d’expliquer : « Il faut qu’on monétise les combats pour en tirer le maximum de profits et faire face à la crise qui frappe de plein fouet, la lutte lâchée par les sponsors ».



Après la lutte, la Tnt veut aussi monétiser les Navétanes pour lesquelles les férus du ballon rond seront amenés à suivre les matchs à la carte, moyennant de l’argent.

