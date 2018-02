Modou Mberry Sylla défie Idrissa Seck

Le président du Conseil départemental de Louga a ouvertement défié Idrissa Seck, vendredi dernier, en marge de la cérémonie de remise des panneaux solaires et matériels de sonorisation pour les moquées du Ndiambour. Le député Modou Mberry Sylla l’a invité à un débat public sur la situation nationale. « Le Président Macky Sall n’est pas son égal. S’il veut débattre, il n'a qu’à venir le faire avec moi. Je suis président de Conseil départemental comme lui. Je l’attends de pied ferme. Il n’a qu’à respecter le parallélisme des formes. J’espère tout simplement qu’il ne va pas fuir le débat par manque d’arguments », a déclaré le responsable ‘’apériste’’, qui invite l’ancien maire de Thiès à plus d’humilité.



Plusieurs localités du département de Louga ont reçu un important lot de matériels de sonorisation et des kits solaires. La cérémonie de remise de ce matériel acquis sur fonds propres, a eu pour cadre la salle de délibération du Conseil départemental. C’était en présence des représentants des familles religieuses du département, des autorités administratives, des chefs de service et des heureux bénéficiaires.



Ce matériel de sonorisation et ces kits solaires sont destinés aux lieux de culte, aux ‘’daaras’’, aux établissements scolaires et aux structures sanitaires d’une cinquantaine de localités du département de Louga.



Selon Modou Mberry Sylla, cette cérémonie qui en est à sa deuxième édition, entre dans le cadre de l’amélioration de l’éclairage et de l’équipement des lieux de culte et des établissements des localités du département.



« Je compte ainsi accompagner le Président Macky Sall dans la mise en œuvre de sa politique sociale en faveur des populations du sénégal. En déclarant l’année 2018, "Année sociale", le président de la République veut ainsi améliorer le cadre de vie de nos citoyens », a-t-il indiqué.









