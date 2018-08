Modric dément avoir contacté l'Inter

Lié à des rumeurs insistantes l’envoyant à l’Inter Milan en Serie A, Luka Modric aurait pu quitter le Real Madrid cet été, au sortir d’une Coupe du monde réussie. Une compétition dont il a été le meilleur joueur, incontestablement. Il va finalement rester cette saison et honorer le contrat qui le lie au club madrilène jusqu’au 30 juin 2020.



Il y a quelques jours, la Maison Blanche était bien décidée à dénoncer les méthodes de l’Inter à la FIFA. Elle accusait le club milanais d'avoir violé l'article 18 du règlement des transferts, en ayant contacté directement le joueur madrilène sans l'accord du club propriétaire. Mais lundi, une information de la Gazzetta dello Sport est venue jeter le trouble.



"La plus grande absurdité de l'histoire"

"Selon la Gazzetta dello Sport, la Fifa a appelé Modric après avoir reçu une plainte du Real Madrid. Le joueur a alors indiqué qu’il avait lui-même contacté l’Inter Milan, et non l’inverse, parce qu’il voulait jouer aux côtés de ses trois coéquipiers croates (Brozovic, Perisic et Vrsaljko)", a indiqué le site futbolalreves. Attentif sur les réseaux sociaux, Luka Modric a réagi à la publication relayée sur Instagram, décrivant la prétendue information comme "la plus grande absurdité de l’histoire".











Rmc