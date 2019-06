Mody Niang dément Serigne Bassirou Guèye: « Le DG du Coud a été bel et bien entendu » Mody Niang dément Serigne Bassirou Guèye. « Le directeur du Coud a bien été entendu par les enquêteurs. Et à un moment donné, alors qu'il sentait que les carottes étaient cuites, il a, par moments, refusé de répondre aux questions », a, en effet, indiqué l'ancien porte-parole de l'Ofnac, hier, dans l’émission ‘’Faram Facce’’.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 08:10 | | 0 commentaire(s)|

Le procureur de la République, a déclaré, hier, lors de sa conférence de presse, avoir renvoyé à l'Ofnac son rapport sur un présumé détournement au Coud. Parce que Cheikh Oumar Hanne, n'avait pas été entendu.

