Mohamed Habib Aïdara, Sg du SUTELEC, répond à Akilee : «Ce contrat, c’est du banditisme »

Comment l’Etat du Sénégal, qui est actionnaire majoritaire à 90%, peut-il voir Senelec faire des pertes sèches et ne pas sévir, ce n’est pas possible ?

Même si on faisait de pertes de 400 milliards FCfa, vous l’auriez senti à partir des délestages. On n’aurait pas pu avoir, vous savez les charges de Sénélec sont à 70% réservées à l’achat du fuel, on produit l’énergie électrique à partir du fuel, d’abord il y a le mix, mais c’est le fuel qui constitue 70% de la fourniture d’électricité.



Si nous, on n'arrivait pas, à supporter, à acheter le combustible régulièrement, vous n’auriez pas eu du courant, si on arrivait pas à payer tous nos fournisseurs, à payer les salaires, si on ne nous payait pas, vous alliez nous voir dans la rue. Donc, on ne peut pas dire que Senelec fait des pertes (…)

grave et cette situation aurait pu être punie légalement

le monsieur, il a fait un délit d’initié, il a été dans un cabinet d’expertise qu’on appelle le PMC, ils sont venus à la Sénélec, ils ont expertisé, ils ont audité le système Sénélec, il a tout vu. On ne lui a rien caché, on lui a montré tous les documents. Après cela, il est parti, il démissionné de son cabinet et il est venu soumettre à Sénélec une solution. Comme le contrat ne nous convenait pas, je suis allé voir le Directeur général en son temps, pour lui dire comment pouvait-il signer un tel contrat, qui est en défaveur de la Sénélec, en défaveur des clients et en défaveur de l’Etat du Sénégal. Il a voulu m’expliquer mais il ne m’a pas convaincu

le président de la République a convoqué une réunion à la Présidence, où il y avait l’Agent judiciaire de l’Etat qui connaît les termes juridiques, qui a regardé le contrat et qui a dit qu’il n’était ni bon pour l’Etat du Sénégal ni bon pour les travailleurs de Senelec ni bon pour les consommateurs. Et c’est pourquoi le contrat a été rompu

ce contrat n’est pas passé à l’Armp, il n’y a pas eu d’appels d’offres, c’est ça que nous avons dénoncé. Ce contrat a été conclu de personne à personne. C’était un gré à gré, de la Direction générale à Akilee. C’est ça que nous n’avons pas accepté et que nous n’accepterons jamais (…)

ce contrat, c’était du banditisme, c’était un coup monté pour se faire de l’argent, il faut dire les choses comme telles

l’électricité coûte excessivement cher au Sénégal

dans toute la sous-région, l’électricité du Sénégal est beaucoup plus cher et ce n’est pas normal, c’est intenable. Au-delà de ma casquette de syndicaliste, je suis dans le processus commercial, je reçois des clients qui se présentent avec des factures exorbitantes et nous savons que c’est intenable pour un salarié ou un Sénégalais lambda.



Donc, nous sommes tout à fait en phase avec les populations, avec les usagers, pour dire que l’électricité est cher et que l’Etat doit prendre des dispositions pour rendre le coût de l’électricité, assez supportable, pour les ménages et pour les entreprises

la Sénélec est un concessionnaire, l’Etat du Sénégal a un périmètre électrique, il a confié une partie de sa concession à la Sénélec et les autres parties, à d’autres concessions (…)

Les institutions internationales ont mis la pression sur l’Etat, pour dire que la subvention mise sur l’électricité est importante, il faut la diminuer. Cela, ce sont les institutions internationales avec l’Etat du Sénégal.

l’Etat du Sénégal, depuis l’année dernière, s’est résolue à diminuer la subvention qu’elle donnait. Et sur cette subvention, l’Etat a diminué 100 milliards malheureusement. Et ce sont ces 100 milliards-là qui sont répercutés sur le client, c’est ça qui a fait que le tarif a augmenté