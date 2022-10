Mohamed Kane, jeune «bibiste», sur la crise à la Poste : «Bibi ne sera pas l'agneau du sacrifice d'une entreprise négligée par l'Etat du Sénégal… !» Le responsable des jeunes «bibistes» de Kolda sort du bois et prend fait et cause pour son mentor, Abdoulaye Bibi Baldé, Dg de La Poste, qui fait l’objet, ces derniers temps, d’attaques virulentes de la part certains syndicalistes. "Tribune"

Dans une déclaration envoyée au correspondant local de "Tribune", Mohamed Kane a signifié aux pourfendeurs de l’exmaire de Kolda, que «Bibi ne sera pas l’agneau du sacrifice d’une entreprise négligée par l’État du Sénégal ».



Une façon pour lui de signifier à l’opinion, que l’actuel Dg du Groupe La Poste n’est pas responsable de la situation que vit la boîte. « Monsieur Abdoulaye Bibi Baldé a trouvé une entreprise déficitaire, dont les difficultés financières sont connues de tous et depuis plusieurs années », a-t-il précisé.



Avant de poursuivre : « Vouloir imputer cette situation exécrable de La Poste à son actif, relève d'une malhonnêteté de ses pourfendeurs, dont la mission est de voir Abdoulaye Bibi Baldé quitter La Poste ».



C’est pourquoi, Mohamed Kane invite « ce digne fils du Fouladou », à rendre le tablier, pour mettre un terme à « cette campagne de diabolisation » dont il est la victime. « Pour laver l’affront, balayer toutes ces accusations gratuites et mettre fin à ces attitudes ingrates teintées de scélératesse, adoptées par cette bande de gens aigris, nous demandons au Directeur général de La Poste de rendre sa démission », a-t-il insisté.



