Mohamed Rassoul Mbaye, Juriste : « La dernière partie de la lettre du Premier Ministre Ousmane Sonko est juste légendaire »

Cette opposition et ces lobbys ( médias, hommes d’affaires …) tapis dans l’ombre ne comprendront décidément jamais la capacité politique et l’intelligence en mouvement de cet homme. Il les a cloués au pilori en mettant le point sur le i.



Il a utilisé cette tribune pour amorcer un changement de paradigme profond de la manière dont la Déclaration de politique générale ( DPG ) était faite.



Puisqu’il est milles fois plus dynamique et impactant de faire la Déclaration de Politique générale devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d'un jury composé d’universitaires, d’intellectuels et d’acteurs citoyens apolitiques afin que le débat soit plus large pour atteindre toutes les couches sociales.



Tenir la DPG devant une assemblée Nationale qui pratique le faux et usage de faux ( règlement intérieur ) , remplie d’insulteurs et d’une opposition en perte de vitesse sans arguments est juste inadaptée. Il faut une réforme en profondeur pour redéfinir les contours de la DPG puisqu’étant destinée au peuple sénégalais et aux partenaires de l’Etat du Sénégal 🇸🇳.



La carence, est la situation dans laquelle se trouve la personne ou l’institution qui s'est abstenue d'exécuter une obligation de faire ou de s'abstenir de faire ce à quoi l'obligeait la Loi .



Maintenant la balle est dans le camp de l’Assemblée Nationale qui a jusqu’au 15 juillet pour réinscrire dans le règlement intérieur l’ensemble des dispositions relatives au Premier ministre.