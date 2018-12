Mohamed Tidiane Ndiaye:"La Maison de la Presse devrait porter le nom de Sidy Lamine Niasse"

Le lauréat 2018 du prix de la Fédération atlantique des agences de presse africaines, Mohamed Tidiane Ndiaye, a proposé, ce mercredi, sur les ondes de la Rfm, que la Maison de la Presse sise à Dakar porte le nom du défunt patron de presse du groupe Wal Fadjri.



"Je pense que cet homme-là, ce monument mérite qu'on lui rende un hommage à la hauteur de son œuvre", a soutenu le journaliste de l'Aps. "La meilleure façon de lui rendre cet hommage, c'est que nous avons ici, au Sénégal, une Maison de la Presse. Elle a été même un point de discorde entre la corporation et l'État du Sénégal.



Même si la Maison de la Presse est la résultante d'une lutte, d'une bataille menée au temps du Synpics, au temps de Sidy Lamine Niasse, moi, je pense que la Maison de la Presse, qui n'est pas encore réceptionnée, devrait porter son nom. Il doit y avoir le nom de Sidy Lamine Niass sur la plaquette d'entrée de la nouvelle Maison de la Presse", a-t-il déclaré.



C'est ainsi que Mohamed Tidiane exhorte les autorités gouvernementales et ses confrères de faire le plaidoyer pour que la Maison de la Presse soit baptisée du nom de feu Sidy Lamine Niasse.

