Mois d’août macabre: 5 accidents et 21 morts en 2 semaines 5 accidents ont été dénombrés sur les routes, ces deux dernières semaines et ont causé 21 morts.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Août 2019 à 10:55

Dans la nuit du dimanche 11 août au lundi 12 août, l’artiste Zoula, a trouvé la mort sur la route de Saint-Loui, alors qu’il partait fêter la Tabaski.



Avant cela, le 8 août, à Louga, un véhicule immatriculé DK7812F, qui venait de Ouarack, a heurté un arbre, faisant 5 morts, tous membres d’une même famille.



Dix (10) jours après, sur la route de Badiouré dans le département de Bignona, un bus se renverse et fait 5 morts.



Le le 19 août, sur l’axe Mbour-Fatick-Kaolack, un bus heurte une Peugeot 406. 7 personnes décèdent. Tous de la même famille, également.



Mardi 20 août, sur la route de Mbirkilane, un pick-up se renverse à hauteur de Mabo et fait 3 morts et 9 blessés.



Autant dire que le mois d’août a été particulièrement meurtrier sur les routes.

