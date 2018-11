Moïse Rampino et Assane Diouf jugés en décembre

Peut-être le bout du tunnel pour Moise Rampino et Assane Diouf. A en croire le journal "L’As", ils vont être jugés au mois de décembre prochain. Rampino en est détention depuis février 2018; pour «usurpation d’une fonction légalement réglementée, usurpation d’identité numérique, chantage, extorsion de fonds, diffamation et association de malfaiteurs».



Il observe une grève de la faim pour protester contre la longue détention préventive dont il estime être victime. Il n’a pas été évacué au Pavillon spécial de l’hôpital le Dantec, contrairement à ce qui a été dit dans la presse.



Assane Diouf est poursuivi pour insultes contre plusieurs personnalités. L’Insulteur public n°1 avait porté plainte contre l’Etat du Sénégal qu’il accuse de «mauvais traitement, détention arbitraire et violations du droit à être jugés dans un délai raisonnable ».

