Momar Ndiaye : Un entrepreneur visionnaire au service du digital et de l'influence au Sénégal Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2025 à 18:57

Momar Ndiaye, alias Momar Business Attitude, s’impose aujourd’hui comme une référence incontournable dans l’écosystème entrepreneurial et digital au Sénégal. Directeur de MBA GROUP, il est un expert en coaching, gestion d’entreprise, business plans, comptabilité, bilans financiers, transit et marketing d’influence. Son parcours exceptionnel, marqué par une volonté de transformer l’environnement économique et numérique sénégalais, fait de lui un acteur clé de l’innovation dans le secteur.



Un parcours académique et professionnel exemplaire



Originaire de Diamaguène (Pikine), Momar Ndiaye s’est forgé une solide expertise grâce à un parcours académique remarquable.

• Baccalauréat obtenu au Lycée de Pikine (2011)

• DEUP en gestion économique à l’Université Dakar Bourguiba (2013)

• Licence en gestion économique à l’UDB (2014)

• Master 1 en management des organisations à l’ISCOM (2014-2016)

• Master 2 en management financier à l’ISCOM



En parallèle de son parcours universitaire, il s’est illustré en tant que professeur en business plan et gestion de projet, dispensant des cours en Licence 1, 2 et 3 à la Dakar Business School. Cette expérience pédagogique lui a permis d’accompagner de nombreux jeunes entrepreneurs dans la structuration et la mise en œuvre de leurs projets.



MBA GROUP : Une entreprise aux multiples services



Sous l’égide de MBA GROUP, Momar Ndiaye a développé plusieurs pôles de services stratégiques, dont :

• Création d’entreprise et obtention de carte import-export

• Coaching en gestion et management

• Élaboration de business plans et études de faisabilité

• Déclarations fiscales et sociales, gestion comptable et bilans financiers

• Consultance en transit, douane et fret maritime

• Marketing d’influence et mise en relation entre marques et influenceurs



Son entreprise se positionne ainsi comme un véritable accélérateur de croissance pour les porteurs de projets et les entreprises sénégalaises.



Seninfluenceurs : La première plateforme dédiée aux influenceurs du Sénégal



Conscient de l’impact croissant du digital, Momar Ndiaye a lancé en janvier 2023 Seninfluenceurs, une plateforme innovante qui regroupe aujourd’hui plus de 200 créateurs de contenus. Cette initiative vise à connecter les marques avec les influenceurs les plus réputés et crédibles du Sénégal, leur offrant des opportunités de collaboration stratégiques.



Grâce à cette plateforme, Momar Ndiaye a su structurer le secteur de l’influence digitale en professionnalisant les relations entre marques et créateurs de contenu. Cette dynamique a été renforcée par son interview sur France 24 en novembre 2023, qui a contribué à accroître significativement la visibilité de Seninfluenceurs.



MBA Boutique : Une marque de prêt-à-porter haut de gamme



Outre ses activités dans le management et l’influence, Momar Ndiaye est également le fondateur de MBA Boutique, une marque de vêtements premium qui séduit un large public. Située à Rond-Point Liberté 6 (Dakar), cette boutique propose des collections élégantes et modernes, symboles de l’esprit entrepreneurial et innovant de son créateur.



Un entrepreneur primé et reconnu



L’impact de Momar Ndiaye ne passe pas inaperçu. Il a été récompensé à plusieurs reprises pour son engagement et ses innovations :

🏆 Prix WURUS de l’Entrepreneuriat 2021 – Meilleur jeune entrepreneur

🏆 Prix du Meilleur Innovant de Pikine 2022

🏆 Pulse Awards 2022 – Meilleur influenceur dans la catégorie business et entrepreneuriat

🏆 Prix Ragnée 2023 – Lauréat du meilleur Startup Manager



Ces distinctions témoignent de son leadership, de sa vision et de son rôle central dans le développement du numérique et de l’entrepreneuriat au Sénégal.









