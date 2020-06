Momar Ndiaye et Familles, Amis et proches remercient...

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juin 2020 à 22:59 | | 0 commentaire(s)|

Momar Ndiaye et Familles, Amis et proches remercient toutes les personnes qui ont eu de la compassion lors du décès de leur regrettée Épouse, Mère,Sœur et Amie, Madame Ndiaye Khadidiatou dite Adja Ndéye Khady Babou en particulier toute la Famille de Seydi Hadj Malick Sy RTA. Que la terre sainte de Tivaouane qu’elle a tant aimé lui soit légère inchallah. Fatiha+11likhlass