Moments d’euphorie au Sénégal : Appel à la prudence, des morts accidentelles signalées ! Après Thiès, une source proche du Parquet de Kaolack déplore deux décès par accident de la circulation, consécutif aux célébrations de la victoire finale de l'équipe nationale à la CAN.

L'accident mortel constaté par la Brigade de Gendarmerie de Guinguinéo, s'est produit sur la départementale entre Guinguinéo et Back Samba Dior, vers 22 heures 30 minutes, quand les victimes à bord d'une moto sont entrées en collision avec une charrette.



Grièvement blessés, les deux garçons ont rendu l'âme après leur évacuation à l'hôpital.



Autre info tragique, selon "Source A", un drame est survenu à Thiès, hier lors de l’épreuve des tirs aux buts. Une personne a perdu la vie, tandis qu’une autre était entre la vie et la mort à l’hôpital Ahmed Ndiéguène.



Depuis la victoire finale des "Lions, hier à Dakar, des conducteurs de voitures et motos roulent vivent allure sur certains axes, surtout en banlieue, même si ces manifestations de joie sont accompagnées de coups de klaxons.



