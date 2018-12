Momo Diamé se fait arnaquer de 160 millions

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018

L'international sénégalais de Newcastle, Mouhamed Diamé a été délesté de 160 millions de francs Cfa dans une escroquerie foncière présumée, informe le quotidien "Libération".



Selon le journal, Diamé aurait été grugé par un de ses proches, un certain El Hadji Mar.

Dans cette affaire, le journal indique que Diamé avait mis à sa disposition près de 700 millions de francs Cfa pour l'achat d'un terrain en bordure de mer et la construction d'un immeuble.



La même source révèle que l'affaire a été jugée hier devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar, qui l'a mise en délibéré. L’accusé Mar a nié les faits qui lui sont reprochés, d'après Libération.

