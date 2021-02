“Mon Profil, la Photo du Président” : La nouvelle trouvaille des jeunes républicains Un fait rare envahi les réseaux sociaux. Le concept est simplement Original. Sur Facebook, Instagram, twetter et WhatSapp, on constate un changement soudain des milliers profils avec l’image du Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Février 2021

Initié par la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER), le concept « Mon Profil, la Photo du Président » est un renouvellement de l’engagement indéfectible des jeunes de la mouvance présidentielle à l’endroit du Président Macky Sall.



Soudainement, après le mot d’ordre du coordonnateur national de la Cojer, Moussa Sow, les jeunes de Benno et surtout ceux de l’Apr de toute obédience, ont répondu favorablement au mot d’ordre qui fait déjà tâche d’huile dans les réseaux sociaux.

