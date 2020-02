Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "Mon cerveau refuse d’accepter que Kobe et Gigi sont partis": Le message déchirant de Vanessa Bryant Rédigé par leral.net le Mardi 11 Février 2020 à 13:14 | | 0 commentaire(s)| L’épouse de Kobe Bryant est inconsolable. Hier, Vanessa Bryant a partagé sur son compte Instagram un nouveau message touchant sur la mort de son mari et sa fille.





L’ancienne légende du basket Ball et sa fille Gianna, 13 ans, sont morts dans un accident d’hélicoptère il y a de cela deux semaines. Déchirée par cette soudaine disparition, la veuve de Kobe Bryant a publié une vidéo émouvante de quelques secondes, où l’on voit l’ancien basketteur et leur fille.



«J’ai été si réticente à mettre mes sentiments par écrit. Mon cerveau refuse d’accepter qu’à la fois Kobe et Gigi sont partis. Je ne peux pas faire le processus des deux à la fois. C’est comme si j’essayais d’accepter que Kobe est parti, mais que mon corps refusait d’accepter que ma Gigi ne reviendra plus jamais. Ça fait mal. Pourquoi serais-je capable de me lever chaque matin lorsque mon bébé n’a plus cette opportunité ? Je suis en colère. Elle avait encore tellement à vivre. Puis, je réalise que je dois être forte pour mes trois autres filles. Enervée, je ne le suis pas envers Kobe et Gigi, mais reconnaissante je suis fière d’être toujours là avec Natalia, Bianka et Capri. Je sais que ce que je ressens est normal. Cela fait partie du processus du deuil. Je voulais juste partager ça au cas où quelqu’un a expérimenté ce genre de perte. Mon Dieu, j’aimerais qu’ils soient là et que ce cauchemar prenne fin. Je prie pour toutes les victimes de cette horrible tragédie. S’il vous plaît, continuez à prier pour eux tous », a-t-elle écrit.



Accueil Envoyer à un ami Partager