« Mon mari ne veut pas accepter mon invitation sur les réseaux sociaux »

Bonjour Fleur,

Je ne comprends pas pourquoi mon mari refuse de m’ajouter à sa liste d’amis sur Facebook. Souvent ça provoque des tensions entre nous lorsque j’insiste. Mais je ne comprends pas pourquoi c’est si compliqué pour lui. Ai-je des raisons de douter? Me cache-t-il des choses?

Merci de m’aider.



Réponse de fleur

Ils sont nombreux ces couples qui affichent leur quotidien sur Facebook et autres réseaux sociaux. Cela réussit à certains et détruit d’autres.



Il arrive que l’on s’écharpe, se laisse aller sur des choses pas bien sérieuses sur Facebook et les réseaux sociaux en général. Peut-être que Monsieur veut préserver ce petit jardin secret, pas parce qu’il souhaite cacher des choses. Chacun est donc libre de faire ce qui l’enchante sur les réseaux sans que l’autre ne vous critique.



Dans tous les cas, vous ne pourrez pas le forcer à vous ajouter comme ami, cela peut aussi l’agacer et bonjour les ennuis.



Discutez simplement avec lui sur les raisons de son refus, vous pourrez ainsi lui dire ce que vous ressentez et vous aussi, vos raisons.















