Monde de la mobilité à Barcelone: Participation de Moussa Bocar Thiam, Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie Numérique au « Mobile World Congress »

En dehors de la période Covid, le Mobile Word Congress permet de faire le plein d’annonces de smartphones, objets connectés et autres technologies liées aux réseaux mobiles grâce à des centaines d'exposants du monde entier et notamment les plus grandes entreprises de technologie mobile, ainsi que des milliers de visiteurs professionnels et de journalistes.



L'événement est l'occasion pour les entreprises de présenter leurs dernières innovations et de développer de nouvelles collaborations avec d'autres acteurs de l'industrie.



Durant cette visite, le Ministre a eu l’occasion d’échanger avec les participants comme Samsung. Huawei ou encore Nokia, Xiaomi, Lg, Sony et Honor afin de renforcer les partenariats entre le Sénégal et les grands de l’industrie mobile.