Mondial 2018 : Aliou Cissé remet son plan de préparation le 25 décembre Déplacement pour les supervisions des joueurs, réceptif qui servira de camp de base aux « Lions » et matchs amicaux du mois de mars, voici les points phares du document que Aliou Cissé devra livrer à la fédération d'ici 10 jours.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Décembre 2017 à 11:17

Selon les informations de senenews, le sélectionneur national prépare la Coupe du monde et ce, depuis le tirage au sort des groupes devant la composer. Le document que coach Cissé souhaite présenter, servira de programme détaillé d’ici au Mondial 2018.



En ce sens, les « Lions » pourraient disputer deux matchs amicaux en mars, en France, face à des adversaires qui restent à déterminer. La Fédération confirmera en fonction des match-makers, ces spécialistes des rencontres internationales. Puis, deux autres rencontres pourraient aussi être disputées en Russie, juste après que les joueurs sont libérés par leurs différents clubs.



Le document dont il est question, une fois remis à la Fédération, sera discuté et amendé avec l’intervention du ministère des Sports et celui des Finances.

